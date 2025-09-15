آغاز ساخت ۵۲ هزار مسکن کارگری استان یزد به دستور رئیس جمهور
عملیات اجرایی ساخت ۵۲ هزار واحد مسکن کارگری در استان یزد، با دستور ویدئوکنفرانسی رئیسجمهور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ب
ا دستور رئیسجمهور، عملیات اجرایی ساخت ۵۲ هزار واحد مسکن کارگری در استان یزد آغاز شد. این مراسم که به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، با حضور وزیر راه و شهرسازی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همراه بود.
این واحدها در شهرهای اردکان، میبد، بافق، مروست و یزد توسط شرکتهای معدنی و صنعتی چادرملو، سنگآهن مرکزی ایران-بافق، سنگآهن کویر، فولاد آلیاژی ایران، فولاد بافق، شهرک صنعتی جهانآباد میبد و اتحادیه کاشی و سرامیک و اتاق تعاون استان یزد احداث خواهد شد.
گفتنی است این طرح بخشی از برنامه ملی ساخت بیش از ۱۱۷ هزار واحد مسکن کارگری در ۹ استان کشور میباشد.
دکتر پزشکیان، ریاست جمهوری، در این مراسم بر اهمیت اجرای طرح و نقش آن در تأمین مسکن کارگران و رونق اقتصادی کشور تأکید کرد.