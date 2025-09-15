به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ب ا دستور رئیس‌جمهور، عملیات اجرایی ساخت ۵۲ هزار واحد مسکن کارگری در استان یزد آغاز شد. این مراسم که به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، با حضور وزیر راه و شهرسازی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همراه بود.

این واحد‌ها در شهر‌های اردکان، میبد، بافق، مروست و یزد توسط شرکت‌های معدنی و صنعتی چادرملو، سنگ‌آهن مرکزی ایران-بافق، سنگ‌آهن کویر، فولاد آلیاژی ایران، فولاد بافق، شهرک صنعتی جهان‌آباد میبد و اتحادیه کاشی و سرامیک و اتاق تعاون استان یزد احداث خواهد شد.

گفتنی است این طرح بخشی از برنامه ملی ساخت بیش از ۱۱۷ هزار واحد مسکن کارگری در ۹ استان کشور می‌باشد.

دکتر پزشکیان، ریاست جمهوری، در این مراسم بر اهمیت اجرای طرح و نقش آن در تأمین مسکن کارگران و رونق اقتصادی کشور تأکید کرد.