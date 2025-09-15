عوارض ارزش افزوده و آلودگی جمع آوری در پنج ماه ابتدایی امسال عددی بالغ بر چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان شده است.

جمع آوری حدود ۴ و نیم همت مالیات ارزش افزوده و آلودگی هوا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی به خبرگزاری صداوسیما گفت: در پنج ماهه گذشته از سال چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان عوارض آلودگی و ارزش افزوده از مؤدیان جمع آوری شده و به حساب شهرداری ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها واریز شده است.

مظاهر سعیدی افزود: سال گذشته هم هفت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل جمع آوری عوارض آلودگی و ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت شد.