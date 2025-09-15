یک استارت‌آپ نانویی ایرانی با طراحی دستگاهی نوین بر پایه روش DAB، موفق به ایجاد تحول در تولید میکرونیدل‌های تجزیه‌پذیر شد، دستاوردی که می‌تواند مسیر تازه‌ای در حوزه فناوری‌های پزشکی بگشاید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فناوران یک شرکت نوپا نانویی ایرانی موفق شدند با طراحی دستگاهی نوین مبتنی بر روش DAB، مسیر تولید میکرونیدل‌های تجزیه‌پذیر را متحول کند.

این فناوری نوآورانه که جایگزینی کارآمد برای تزریق‌های دردناک محسوب می‌شود، می‌تواند در واکسیناسیون، درمان سرطان‌های پوستی و حتی محصولات آرایشی و بهداشتی نقش‌آفرینی کند. دستگاه طراحی‌شده توسط این گروه فناور قادر است در مدت ۱۵ دقیقه و به‌صورت تک‌مرحله‌ای، خودکار و پیوسته پچ‌های میکرونیدل را تولید کند؛ در حالی که روش‌های مرسوم، زمان‌بر و نیازمند تجهیزات گران‌قیمت هستند.

بیشتر افراد هنگام تزریق دارو یا واکسن، از درد و ترس سوزن ناراحت می‌شوند. سال‌هاست که دانشمندان به دنبال راه‌هایی هستند تا دارورسانی بدون درد و با کمترین تهاجم انجام شود. یکی از دستاورد‌های مهم در این زمینه، فناوری میکرونیدل‌های تجزیه‌پذیر است؛ سوزن‌های بسیار ریز و زیست‌تخریب‌پذیری که روی پچ‌های کوچک قرار می‌گیرند و دارو را به‌آرامی از طریق پوست وارد بدن می‌کنند. این فناوری علاوه بر واکسیناسیون، در درمان سرطان‌های پوستی و حتی محصولات آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد.

با وجود این مزایا، تولید میکرونیدل همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. روش‌های مرسوم ساخت، چندمرحله‌ای و زمان‌بر هستند، به تجهیزات گران‌قیمت نیاز دارند و محدودیت‌هایی در انتخاب مواد اولیه ایجاد می‌کنند. اما اکنون تیمی از محققان ایرانی توانسته‌اند با طراحی یک دستگاه نوآورانه مبتنی بر روش DAB، بسیاری از این مشکلات را برطرف کنند. این دستگاه قادر است میکرونیدل‌های تجزیه‌پذیر را تنها در ۱۵ دقیقه و به‌صورت تک‌مرحله‌ای تولید کند. مهم‌تر آن‌که این فرایند به شکل خودکار و پیوسته انجام می‌شود و مسیر تولید صنعتی را بسیار ساده‌تر خواهد کرد.

این پروژه توسط تیمی به سرپرستی سید علی موسوی شایق (مدیر اجرایی)، امیرحسین عباسی (مدیر فنی) و امیرعماد خیریه (همکار کلیدی) پیش می‌رود. این گروه موفق به اثبات کارایی دستگاه در مقیاس آزمایشگاهی و تولید موفقیت‌آمیز پچ میکرونیدل با آرایه ۴×۴ شده است. این تیم تلاش دارد طی یک سال فاز توسعه و تکمیل فرآیند را انجام دهد تا محصول برای ورود به مقیاس صنعتی اماده شود.

ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد این دستگاه، آن را از سایر روش‌های موجود متمایز می‌سازد. کاهش مراحل ساخت، سهولت در استفاده، امکان مقیاس‌پذیری بالا و کاهش هزینه تولید تا ۵۰ درصد از جمله مزایای این فناوری است.

تیم فناور این پروژه در کار روی ساخت نمونه اولیه دستگاه (MVP) به صورت رومیزی است که در گام بعدی نیز نمونه صنعتی با قابلیت صادراتی را توسعه خواهد داد. این مسیر نشان می‌دهد که فناوری ارائه‌شده، نه‌تنها در سطح آزمایشگاهی بلکه در ابعاد صنعتی نیز امکان‌پذیر است و ظرفیت بالایی برای ورود به بازار دارد.

این پروژه با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و همچنین ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو دنبال می‌شود. چنین حمایت‌هایی بیانگر اهمیت راهبردی این فناوری در کشور و ظرفیت بالای آن برای تجاری‌سازی و حضور در بازار جهانی است.

به گفته کارشناسان، میکرونیدل‌های تجزیه‌پذیر می‌توانند آینده‌ای متفاوت برای دارورسانی و واکسیناسیون رقم بزنند. کاهش درد، سهولت استفاده، سرعت بالای تولید و هزینه کمتر، از این فناوری گزینه‌ای جذاب برای بیماران، پزشکان و صنعت داروسازی ساخته است.