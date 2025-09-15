پخش زنده
نشست مشترک مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس و مدیرکل تعاون روستایی استان با هدف توسعه همکاریها و استقرار تعاونیهای تولیدی در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی در شهرکها و نواحی صنعتی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در این نشست، موضوع تعامل مشترک برای تقویت زنجیرههای ارزش در بخش صنایع کوچک و متوسط و ساماندهی تعاونیهای تولیدی روستایی در حوزه صنایع تبدیلی مورد بررسی قرار گرفت.
عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با تأکید بر اهمیت توسعه صنایع تبدیلی گفت: شرکت شهرکهای صنعتی آمادگی دارد با همکاری سازمان تعاون روستایی استان، زمینه استقرار تعاونیهای فعال در شهرکها و نواحی صنعتی را فراهم کند تا ضمن جلوگیری از پراکندگی واحدها، زنجیره تولید و ارزش در محیطی منسجم و سازمانیافته شکل گیرد.
وی افزود: امکانات و زیرساختهای لازم در بسیاری از شهرکهای صنعتی استان مهیا است و میتواند بستری برای فعالیت تعاونیهای تولیدی بهویژه در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی باشد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس تمرکز فعالیت تعاونیها در شهرکها را عاملی برای کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری و توسعه خوشههای صنعتی دانست و بر ضرورت حمایت از تعاونیهای روستایی در مسیر ورود به عرصه صنایع تبدیلی تأکید کرد.
برنهاد همچنین استقرار تعاونیها در شهرکهای نزدیک به مرکز استان را راهکاری برای بهرهمندی بیشتر از زیرساختها عنوان کرد.
در پایان، دو طرف بر تداوم همکاریهای مشترک و استفاده از ظرفیتهای قانونی و حمایتی برای تقویت نقش تعاونیها در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی توافق کردند.