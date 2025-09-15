نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اردبیل اعلام کرد: روز سرنوشت‌سازی پیش‌رو است و اگر سران کشورهای اسلامی در دوحه، تصمیمات قاطع و بازدارنده‌ای اتخاذ کنند، عزت عالم اسلام را به ارمغان خواهد آورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل آیت الله سیدحسن عاملی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی، کنفرانس سران اسلامی در دوحه را رویدادی سرنوشت ساز برای جهان اسلام توصیف کرد.

امام جمعه اردبیل در این پیام اظهار کرد: اگر سران کشور‌های اسلامی در این اجلاس، تصمیمات قاطع و بازدارنده‌ای اتخاذ کنند، عزت عالم اسلام را به ارمغان خواهد آورد.

آیت الله عاملی افزود: در غیر این صورت و در صورت اکتفا به صدور بیانیه و محکومیت، شاهد ذلت مسلمانان خواهیم بود و رژیم صهیونیستی با جرات بیشتری به جنایات خود ادامه خواهد داد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد:‌ای کاش سران کشور‌های اسلامی تصمیم بگیرند، فقط برای یک ماه لوله‌های نفت را ببندند.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی عصر سه‌شنبه- ۱۸ شهریور- ضمن تجاوز به حریم هوایی قطر، اهدافی را در شهر دوحه پایتخت این کشور بمباران کردند. مکان این بمباران، محل برگزاری نشست هیأت بلندپایه حماس بود.

دوحه امروز میزبان نشست فوق العاده سران کشور‌های عربی و اسلامی برای واکنش جمعی به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به قطر است.

اجلاس اضطراری سران کشور‌های عربی و اسلامی در سایه شرایط بسیار حساس منطقه‌ای و بین‌المللی و پس از تجاوز اخیر رژیم اسرائیل به قطر برگزار می‌شود.