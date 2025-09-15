

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرعامل شرکت آبفای استان یزد از تکمیل و بهره‌برداری ۱۴۰ هزار مترمکعب مخزن جدید تا پایان سال خبر داد و گفت: با اجرای این پروژه راهبردی، ظرفیت ذخیره آب استان صد درصد افزایش یافته و در صورت بروز اختلال در خطوط انتقال، تاب‌آوری تأمین آب شرب ارتقا می‌یابد.



جلال علمدار افزود: تاکنون ۱۴۰ هزار مترمکعب مخزن ذخیره در یزد وجود داشته و با تکمیل و بهره‌برداری از ۱۴۰ هزار مترمکعب مخزن جدید، ظرفیت ذخیره آب یزد صد درصد افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت آبفای استان یزد با اشاره به تکمیل ۷۰ کیلومتر از خطوط انتقال مربوط به این پروژه‌ها، اظهار کرد: برای اجرای ۹۰ کیلومتر باقی‌مانده، تأمین اعتبار ضروری است.

علمدار تعداد مشترکان آبفای یزد را ۳۲۰ هزار مشترک ذکر کرد و گفت: به ازای هر مشترک باید حداقل یک مترمکعب ذخیره وجود داشته باشد که با بهره‌برداری از این مخازن، این هدف محقق می‌شود.

وی ادامه داد: تأمین بیش از ۵۰ درصد آب شرب استان از منابع خارج از استان صورت می‌گیرد و در اوج مصرف، نیاز یزد به آب به سه هزار و ۵۰۰ لیتر در ثانیه می‌رسد و با مدیریت صحیح مخازن، تابستان سخت امسال بدون قطعی و افت فشار جدی در شهر سپری شد.

علمدار همچنین به تفاوت کیفیت آب در برخی مناطق شهر اشاره و بیان کرد: با تکمیل رینگ شهری و توزیع یکپارچه، این مشکلات رفع می‌شود.

مدیرعامل شرکت آبفا استان یزد در پایان گفت: اجرای مخازن و زیرساخت‌های جدید برای تمامی شهرستان‌های استان در دست اقدام است.