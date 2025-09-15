کیفیت و عدالت آموزشی، اولویت سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در دهمین جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: برای تحقق این امور باید به سراغ دانشگاهیان و پژوهشگران رفت و در کنار آن به حمایت خانواده‌ها نیاز داریم.

وی با بیان اینکه توجه به عدالت آموزشی باید در عمل نیز ظهور یابد، تاکید کرد: حمایت از تحصیل افراد بااستعداد و ساماندهی خیران حوزه آموزش و پرورش از دیگر برنامه‌های مهم سال تحصیلی جدید خواهد بود.

تسهیل در فرآیند ثبت نام، گامی در مسیر عدالت آموزشی

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: تسهیل فرآیند ثبت نام یکی از جلوه‌های مهم برقراری عدالت آموزشی در راستای تکریم اولیا و دانش آموزان است.

مصطفی اسدی، عملکرد متولیان امر درخصوص آمار ثبت نام دانش آموزان را قابل قبول خواند و افزود: تاکنون بیش از ۹۵ درصد دانش آموزان ثبت نام شده‌اند که این تعداد تا پایان شهریور به ۱۰۰ درصد می‌رسد.

وی اضافه کرد: در راستای عدالت آموزشی، امسال باید سالی بدون ترک تحصیل باشد.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به عملکرد درخشان دانش آموزان استان در آزمون‌های سراسری گفت: هفت رتبه برتر کنکور و شش رتبه برتر المپیاد، موجب کسب رتبه دوم استان در کشور شده است.

اسدی با اشاره به اجرای «پروژه مهر» در سال جدید تحصیلی، عنوان کرد: تا پایان سال تحصیلی ۷۲۵ طرح که هم اکنون بیش از ۴۵ درصد پیشرفت اجرایی دارند، به بهره‌برداری خواهد رسید.

در این مراسم فرماندار مشهد و شهرستان‌های سبزوار، قوچان، تربت حیدریه و همچنین معاون زیارت استاندار خراسان رضوی سخنانی را بیان کردند.