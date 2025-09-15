پخش زنده
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی از تمدید مهلت ثبتنام در دورههای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی تا ۳۱ شهریور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مصطفی نعمتی افزود: مهلت ثبتنام در دورههای کاردانی فنی، کاردانی حرفهای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفهای ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه ۱۴۰۴ تا ساعت ۲۴ دوشنبه ۳۱ شهریور تمدید شد.
نعمتی گفت: به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از داوطلبانی که تاکنون برای ثبتنام و انتخاب رشته اقدام نکردهاند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند داوطلبان میتوانند در مهلت مقرر با مراجعه به پرتال اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org و همچنین پرتال اطلاعرسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی uast.ac.ir پس از مطالعه دفترچه راهنمای پذیرش و اطلاعیههای مربوط، نسبت به ثبتنام و انتخاب رشته خود اقدام کنند.
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در خاتمه گفت: آن دسته از داوطلبانی که قبلاً نسبت به ثبتنام و انتخاب کدرشته محلهای تحصیلی اقدام کردهاند، میتوانند در صورت تمایل در مهلت تمدید شده، نسبت به مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کدرشتهمحلهای انتخابی خود اقدام کنند.