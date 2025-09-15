در نشست ستاد مدیریت بحران استان مصوب شد به علت افزایش گرد و خاک در آسمان استان و بمنظور سلامت شهروندان، ادارات و دستگاه‌های اجرایی باستثنای دستگاه‌های خدمات رسان و امدادی از ساعت ۱۱ امروز دوشنبه تعطیل اعلام شد.

تعطیلی ادارات و دستگاه‌های اجرایی خراسان شمالی به جز اسفراین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، از عموم مردم استان بویژه افراد دارای شرایط خاص و بیماران خواسته شده در حد امکان از منزل خارج نشوند.

مسافران و رانندگان بعلت کاهش دید افقی سرعت مطمئنه و موارد ایمنی را رعایت کنند.

سنگ شکن‌ها تعطیل و فعالیت ورزشکاران در فضای باز ممنوع اعلام شد.

دانشگاه علوم پزشکی استان تمهیدات لازم را اندیشیده است.

کارشناس پایش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی هم گفت: افزایش غلظت ریزگرد‌ها در آسمان استان سبب شد تا کیفیت هوا در استان به شدت کاهش یابد و شاخص سنجش هوا وضعیت بحرانی را نشان می‌دهد.

جواد عمارلو روز گفت: کیفیت هوای بجنورد با شاخص ۳۲۳ در وضعیت بسیار ناسالم قرار دارد و برای همه گروه‌ها ناسالم قرار گرفت.

وی اضافه کرد: همچنین شاخص هوا در شیروان به ۵۰۰ رسیده و وضعیت هوا در این شهرستان خطرناک گزارش شده است.

در شاخص سنجش کیفیت هوا، وضعیت صفر تا ۵۰ پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای تمام گروه‌های سنی، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و بالاتر از ۳۰۰، خطرناک و بحرانی محسوب می‌شود.