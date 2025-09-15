به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ یک هزار بسته کمک تحصیلی بین گروه هدف کمیته امداد بهشهر توزیع شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بهشهر گفت: خدمت فرهنگی یکی از کارکرد و رسالت‌های مهم نهاد مقدس کمیته امداد امام خمینی است.

محمدتقی جلالی افزود: در شهرستان بهشهر یک هزار دانش آموز و دانشجو تحت پوشش کمیته امداد هستند.

وی تصریح کرد: با کمک خیران تیک اندیش و مراکز نیکوکاری و موسسات مردمی، قبل از سال تحصیلی جدید بسته تحصیلی تهیه و در اختیار این دانش آموزان قرار گرفت.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بهشهر یادآور شد: ارزش هر بسته تحصیلی، یک و نیم میلیون تومان است که در مجموع ۲ میلیارد تومان از اعتبارات مردمی در اختیار این افراد قرار گرفت.

جلالی گفت: بر این اعتقادیم که هیچ دانش آموزی نباید از تحصیل محروم بماند و دغدغه لوازم التحریر در آغاز سال تحصیلی داشته باشند و لذا این رزمایش با هدف حمایت از دانش آموزان و دانشجویان کم برخوردار تحت پوشش امداد برگزار و بسته سال تحصیلی در بین گروه هدف توزیع شد.