به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی در آیین بهره‌برداری از این دستگاه گفت: این دستگاه ماموگرافی برای نخستین بار در بخش دولتی در بیمارستان خرمشهر آماده ارائه خدمات به بیماران است.

دکتر مسعود هدایت، افزود: وجود دستگاه ماموگرافی در غربالگری و تشخیص بیماری سرطان سینه بسیار حائز اهمیت است و با توجه به اینکه این سرطان جزو مهم‌ترین و شایع‌ترین سرطان‌ها در کشور است اگر بتوانیم طبق استاندارد‌های سازمان جهانی بهداشت، غربالگری را برای بانوان بالای ۴۰ سال شروع کنیم می‌توانیم نسبت به تشخیص زودهنگام سرطان سینه گام‌های مهمی برداریم.

با تشخیص زودهنگام این بیماری درمان آن نیز آسان تر می‌شود و حتی بهبودی کامل بیمار را نیز به همراه خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: هزینه خرید این دستگاه حدود ۳ میلیارد تومان اعلام شد که با حمایت وزارت بهداشت و هزینه‌ کرد مستقیم دانشگاه علوم پزشکی آبادان تهیه شده است.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شواری اسلامی نیزبا قدردانی از دانشگاه علوم پزشکی آبادان برای ارتقای خدمات در خرمشهر اظهار کرد: وظیفه ما، دانشگاه علوم پزشکی آبادان و دستگاه حاکمیتی ارتقاء سطح سلامت همه هموطنان است و این اقدام نیز در راستای پیشگیری و تشخیص زود هنگام بیماری سرطان سینه با همت دانشگاه علوم پزشکی آبادان انجام شده است.

مصطفی مطورزاده افزود: امروز در حوزه سلامت در خرمشهر بزرگترین مشکل کمبود نیروی انسانی متخصص است. سرانه کشور به ازای هر تخت یک و هشت دهم پرستار را نشان می‌دهد و این در حالیست که در خرمشهر این عدد ۶ دهم پرستار به ازای هر تخت است.

وی خاطرنشان کرد: درخواست دیگر ما از دانشگاه علوم پزشکی آبادان راه‌اندازی رشته‌های جدید و کاربردی تخصصی در حوزه سلامت است.