به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،رئیس پلس راه لرستان گفت:عصر دیروز محور زانوگه کوهدشت شاهد فاجعه‌ای تلخ بود، بی‌احتیاطی و سرعت غیرمجاز راننده یک دستگاه سمند، منجر به واژگونی و از دست رفتن جان یک هموطن شد، دو سرنشین دیگر نیز مجروح و راهی بیمارستان شدند.

سرهنگ زارعی با بیان اینکه تخطی از سرعت مطمئنه و عدم توجه به جلو، دو قاتل خاموش در جاده‌ها هستند، افزود: این حادثه بار دیگر به ما یادآوری می‌کند که حوادث رانندگی، نتیجه مستقیم بی‌توجهی به قوانین است. نمی‌توان انتظار داشت که بدون رعایت مقررات رانندگی، از حوادث در امان بمانیم.

وی بیان کرد:رانندگی تدافعی، رعایت سرعت مجاز و متناسب با شرایط جاده، و صبر و حوصله، کلید اصلی پیشگیری از حوادث ناگوار است.