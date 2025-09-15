به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، از بامداد امروز ادامه حریق در بخش عراقی تالاب هورالعظیم، سبب انتشار دود و افزایش آلودگی هوا در شهر اهواز شد.

میزان آلودگی هوا به حدی است که موجب کاهش دید در برخی از مناطق شهر اهواز برای شهروندان شده است.

بنا به گفته اشرفی زاده، مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان راهکار اصلی خاموش کردن آتش در بخش عراقی تالاب هورالعظیم، تامین حقآبه و رهاسازی آب از رودخانه دجله است که تاکنون دولت عراق با این درخواست موافقت نکرده است.