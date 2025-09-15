به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این مراسم که تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معهصومه سلام الله علیها، جمعی از مسئولان، خادمان، ارادتمندان، زائران و مجاوران کریمه اهل بیت حضور داشتند، شرکت کنندگان با قرائت اشعار، ادعیه و صلوات مخصوص، به ساحت مقدس اخت الرضا عرض ارادت کردند.

امشب نیز به یمن سالروز ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به قم، در مراسمی مضجع شریف آن حضرت گل آرایی می‌شود.

همچنین فردا (بیست و پنجم شهریور ۱۴۰۴، مصادف با بیست و سوم ربیع الاول) همزمان با سالروز ورود کریمه اهل بیت به شهر قم، آیین استقبال از کاروان نمادین حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها برگزار می‌شود.

این مراسم از ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود و ارادتمندان به بانوی کرامت پس از تجمع در چهارراه معصومیه، از مسیر میدان شهید سعیدی، سه راه خورشید، میدان شهید مطهری، چهار راه بازار و میدان آستانه، به سمت حرم‌مطهر حرکت می‌کنند و پس از آن آیین گرامیداشت این روز در صحن امام رضا علیه‌السلام این مکان مقدس برگزار می‌شود.

بیست و سوم ربیع الاول در تقویم به یُمن سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، روز قم نامگذاری شده است.