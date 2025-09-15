پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیته امداد اسدآباد گفت: به مناسبت بازگشایی مدارس و در قالب طرح «جشن عاطفهها» ۱۴۰۰ بسته نوشت افزار بین دانشآموزان این شهرستان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، به مناسبت بازگشایی مدارس و در قالب طرح «جشن عاطفهها»، کمیته امداد امام خمینی (ره) اسدآباد با همکاری خیرین شهرستان ۱۴۰۰ بسته لوازمالتحریر را بین دانشآموزان تحت پوشش، توزیع کرد.
سیدمحمدحسین عباسیکی بیان کرد: تاکنون ۸۵۰ بسته میان دانشآموزان توزیع شده و ۵۵۰ بسته باقیمانده نیز تا آغاز سال تحصیلی جدید به دست دانشآموزان خواهد رسید.
وی ارزش تقریبی هر بسته را حدود ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: این بستهها متناسب با مقاطع تحصیلی مختلف آمادهسازی شده است.
رئیس کمیته امداد اسدآباد در ادامه یادآور شد: این اقدام بخشی از خدمات حمایتی این نهاد در حوزه آموزش است که با هدف رفع نیازهای دانشآموزان و جلوگیری از محرومیت تحصیلی آنان انجام میشود.
عباسی همچنین با اشاره به همراهی خیرین اسدآبادی در اجرای این طرح گفت: بخش مهمی از بستههای آموزشی و سایر حمایتها با کمکهای خیرین نیکاندیش شهرستان تهیه و توزیع شده است و کمیته امداد همچنان دست یاری به سوی خیرین دراز میکند تا زمینه حمایت بیشتر از دانشآموزان نیازمند فراهم شود.
وی در پایان یادآور شد: کمیته امداد طی سال گذشته نیز خدماتی شامل پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان هزینه کتاب، ۴۰۰ میلیون تومان کمکهزینه تحصیلی و ۱۰۰ میلیون تومان خدمات مشاورهای و حمایتی ویژه دانشآموزان نخبه ارائه کرده است.