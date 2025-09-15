پخش زنده
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ابرکوه از تدوین و چاپ اولین کتاب معرفی مشاغل سنتی ابرکوه خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عباس قدیریان گفت: نظر به اهمیت و ارزشمندی معرفی مشاغل سنتی در دنیای مدرن امروز و همچنین افراد منتسب و بعضاً مشغول به این مشاغل، مقدمات گردآوری، تدوین و چاپ کتاب معرفی مشاغل سنتی ابرکوه به عنوان اولین کتاب با این موضوع، در اداره میراثفرهنگی شهرستان ابرکوه کلید خورد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ابرکوه افزود: در این کتاب قرار است، پیشهوران و مشاغل سنتی و از یاد رفته ابرکوه، بهطور شایسته معرفی شوند.
قدیریان اظهار کرد: به منظور استفاده و جامعیت بیشتر کتاب، سعی بر این است که این کتاب به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسوی ترجمه و در اختیار علاقهمندان به فرهنگ و تاریخ این مرز و بوم و فرامرزی، به ویژه دوستداران به شناخت و آشنایی با مشاغل سنتی، قرار گیرد.