پیش فروش بلیت قطارهای مسافری، برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ مهرماه در هرمزگان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر کل راه آهن هرمزگان گفت: پیش فروش بلیت در همه محورها (مسیرهای رفت تا ۳۰ مهر و مسیرهای برگشت تا یکم آبان) تا ساعت ۱۰ و سی دقیقه امروز از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت صورت میگیرد.
علیرضا نصیری برازنده افزود: پیش فروش حضوری بلیت نیز، از ساعت ۱۰ و سی تا ۱۳و سی دقیقه، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری صورت میگیرد.
وی گفت: از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه نیز پیش فروش به صورت همزمان ادامه دارد.
مدیر کل راه آهن هرمزگان گفت: هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به صورت شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه کنند.