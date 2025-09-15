خانه تاریخی «عبدالله بیک مسینایی» در روستای هدف گردشگری درمیان خراسان جنوبی، اثری به جا مانده از دوره افشاریه است که در سال ۸۴ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان درمیان از آغاز فصل جدید مرمت خانه تاریخی عبدالله بیک مسینایی در روستای هدف گردشگری این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، امیراسماعیل شهسواری گفت: در شهرستان درمیان، خانه های تاریخی منحصر بفردی وجود دارد که خانه مسینایی ، از زمره این آثار است و مرمت منازل تاریخی با مشارکت مالکان آنها و با ضوابط میراث‌فرهنگی انجام می شود .

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان درمیان افزود: در این فصل مرمت خانه تاریخی عبدالله بیک مسینایی با مشارکت مالک ساختمان، فضا‌های درونی ساختمان احیا شد.

وی گفت : خانه تاریخی عبدالله بیک مسینایی از آثار شاخص شهرستان درمیان است که از ویژگی‌های این بنا می‌توان به پنجره‌های ارسی و مشبک، تزئینات رسمی‌بندی و گچ‌بری‌های نفیس آن اشاره کرد ، ضلع شمالی بنا دو اشکوبه (طبقه) و دارای ایوان بوده، که اتاق شاه نشین به ایوان راه داشته و دارای تزئینات گچی نفیسی است .

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان درمیان افزود: دوره ساخت خانه تاریخی عبدالله بیک مسینایی به اواخر دوره افشاریه و اوایل دوره قاجار بازمی‌گردد و در سال ۸۴ با شماره ۱۲۵۶۸ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.