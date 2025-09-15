سلسله نشست‌های «تعامل» در حوزه حج به میزبانی حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت از چهارشنبه ۲۶ شهریور در ساختمان بعثه مقام معظم رهبری در قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، با توجه به فرارسیدن ایام ثبت نام از متقاضیان تشرف به حج تمتع و آغاز اعزام کاروان‌های عمره مفرده به سرزمین وحی، نخستین نشست از سلسله نشست‌های تعامل در حوزه حج به میزبانی حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت در قم برگزارمی شود.

نخستین نشست با موضوع «نقش موسسات و تشکل‌های بین الملل درموسم حج و عمره» به همت معاونت بین الملل بعثه مقام معظم رهبری و با همکاری معاونت بین الملل حوزه‌های علمیه ساعت ۹:۳۰ چهارشنبه (۲۶ شهریور) در سالن جلسات ساختمان بعثه رهبری قم واقع در خیابان عمار یاسر روبروی مرکز خدمات برگزار خواهد شد.

سخنرانان نشست نخست، حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و حجت الاسلام والمسلمین سید مفید حسینی کوهساری معاون بین الملل حوزه‌های علمیه خواهند بود.