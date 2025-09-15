رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی: بازدید از پارک علم و فناوری استان در طرح روز باز برای عموم مردم آزاد است.

گشایش در‌های پارک علم و فناوری استان به روی مردم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حمید قاسمی گفت: بازدید رایگان از پارک دانش آموزی، کارگاه‌های آموزشی، مسابقه اوریگامی، خلاقیت، مسابقات رومیزی و نمایش انیمیشن‌های متفاوت از جمله محور‌های اصلی این برنامه است.

او ادامه داد: مردم می‌توانند از ساعت ۹ تا ۲۱ روز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه از ساختمان اصلی پارک علم و فناوری استان واقع در بلوار شهید قدوسی اراک بازدید کنند.

رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی گفت: معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و دستاورد‌های فناورانه این مرکز علمی از جمله اصلی‌ترین اهداف برگزاری این برنامه است.