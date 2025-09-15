همایش و کارگاه کیفیت بخشی به مدیریت آموزشی مبتنی بر الگوی مدرسه تراز سند تحول بنیادین آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در این همایش که در مجتمع فرهنگی دکتر شریعتی منطقه ۱۶ در حال برگزاری است، سید رضا میرزاده، معاون آموزش متوسطه شهر تهران گفت: دوازده سال از سند تحول می‌گذرد و چهل و شش سال است که از انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد و این اولین باره که در پایتخت کشور ما مبتنی بر یک سند مدون و بومی کشور خودمون داریم یک الگوی مدرسه ایرانی و اسلامی رو با هویت خودمون طراحی می‌کنیم.

برنامه‌هایی که تبیین شده دو شاخه داره یک شاخه کیفیت با استقرار الگوی مدرسه تراز که ما الان در خدمت شما هستیم و تا پایان سال این جریان ادامه خواهد داشت و این کار رو رها نخواهیم کرد و هم پنجاه درصد اولی که اتفاق افتاده و هم پنجاه درصد دوم اتفاق خواهد افتاد و هر مدرسه‌ای داره یک برنامه راهبردی و عملیاتی باشه دومین شاخه اصلی برنامه‌های حوزه معاون و آموزش متوسطی کشوردر همه استان‌ها شاخه کیفیت بخشی به یاددهی به فرآیند یاددهی و یادگیری با استقرار سفر یادگیری سفر یادگیری سینش سنجش و ارزیابی تحصیلی هستش که فرآوری‌های نوپدی روش‌های نوین یادگیری رو شامل میشه تمام آموزشی‌های ما در گروه‌های آموزشی برای معلمین شهر تهران متمرکز بر این سه محور هست مثلا در درس فیزیک میایم روش هایاین نوین یادگیری رو یاد میدیم در درس شیمی و بقیه رشته‌ها به همین ترتیب مثلا فناوری‌های نوپدید و هوش مصنوعی در ریاضیات.

میرزاده گفت: این کارگاه با هدف توانمند سازی معلمان راه اندازی شده است و این کار با همراهی معلمان اتفاق خواهد افتاد که موجب توان افزایی معلمان و مدیران آموزش و پرورش خواهد شد.

این همایش در چهار روز برگزار می شود و در مجموع هزار مدیر در حوزه آموزش متوسطه شهر تهران آموزش های مورد نیاز را خواهند دید. این برنامه در سراسر کشور در حال اجرا است و پنجاه درصد مدارس دولتی و صد درصد مدارس غیر دولتی و خاص , آموزش های لازم را می بینند.