پخش زنده
امروز: -
پیتر کایل وزیر بازرگانی انگلیس با بیان اینکه ناآرامیها در جامعه ریشه در بحران مالی دارد افزود: گروههای راست افراطی از این شرایط به نفع خود بهره بردهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، رسانههای انگلیس با بیان اینکه ۱۵۰ هزار نفر به دعوت گروههای راست افراطی در روز شنبه به خیابانها آمدند، نارضایتی از شرایط موجود کشور و ناتوانی دولت در تحقق وعدههای داده شده را از جمله علتهای اعتراضات مردمی عنوان کردند.
محافل سیاسی و رسانهای حامی گروههای راست افراطی در انگلیس ماه هاست تلاش میکنند مهاجران و مسلمانان را عامل مشکلات این کشور معرفی کنند و همین رویکرد موجب شده است تنشها در جامعه تشدید شود.
برخی سیاستمداران نیز تلاش میکنند از این نارضایتیها برای بازتر کردن دست دولت برای تشدید مقابله با مهاجران و مسلمانان در این کشور بهره گیرند.
وزیر بازرگانی انگلیس با بیان اینکه برخی افراد حس ناآرامی و نارضایتی را در جامعه ما القا میکنند میگوید: آنچه بیش از همه مرا نگران میکند، تشدید اختلافات در جامعه است.
کایل افزود: بخش زیادی از تنشها ریشههایش در بحران مالی و تأثیری که بر جوامع سراسر کشور داشته است، برمیگردد و ما از آن زمان نتوانستهایم جوامع خود را دوباره گرد هم آوریم.
ایلان ماسک که پیشتر نیز دخالتش در امور داخلی انگلیس دولت و اغلب سیاستمداران را در این کشور به خشم آورده بود در سخنرانی ویدئویی در تجمع گروههای راست افراطی در انگلیس تغییر دولت در انگلیس را خواستار شد.
در تظاهرات روز شنبه گروههای راست افراطی به گفته پلیس ۲۶ نفر از افسران پلیس در حملات و در پی ضرب و شتم این افراد زخمی شدند، اما فقط ۲۴ نفر از آنان را بازداشت کرد که برخی نیز بیش از یک جرم مرتکب شده بودند.
همزمان با تظاهرات گروههای راست افراطی هزاران نفر از مخالفان تفکر آنان نیز تظاهرات دیگری برگزار کردند و حمایت خود را از مهاجران و مسلمانان ابراز داشتند.
این در حالی است که در تظاهرات هفته گذشته حامیان فلسطین که کاملا مسالمت آمیز بود پلیس ۸۹۰ نفر را دستگیر کرد که به اذعان رسانههای انگلیس نیمی از آنان بیش از شصت سال سن داشتند.