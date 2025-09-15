به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، ورزشکاران برتر ماده پنج کیلومتر لیگ رولراسکی در قزوین معرفی شدند.

در بخش بانوان، عاطفه صالحی از خراسان رضوی بر سکوی قهرمانی ایستاد.

متینه باباگیلک ورزشکار قزوینی هم سوم شد.

در بخش آقایان هم علیرضا نظری‌زاده از همدان و دانیال ساوه شمشکی از تهران به طور مشترک بر سکوی نخست ایستادند.

صعود مقتدرانه

تیم شهید شیری اقبالیه با کسب قهرمانی لیگ مناطق، ضمن صعود به مرحله نهایی، جواز حضور در لیگ برتر فوتسال ۱۹ سال کشور را کسب کرد.

این مسابقات در نیشابور برگزار شد.

شکست در سومین گام

تیم والیبال دختران استان در سومین دیدار خود در مسابقات جوانان کشور با نتیجه ۳-صفر مقابل تهران بازی را واگذار کرد.

دختران والیبالیست استان در بازی‌های اول و دوم مقابل شهرکرد و اراک صاحب برتری شدند.

این مسابقات در اراک در حال برگزاری است.

صف آرایی فوتسالیست‌های پردیس مقابل نماینده گلستان

تیم پردیس قزوین در هفته نهم لیگ برتر میزبان بهشتی سازه گرگان است.

این بازی از ساعت ۱۷ امروز در سالن شهید بابایی قزوین برگزار خواهد شد.

نماینده استان با کسب ۸ امتیاز در رده دهم جدول رده بندی قرار دارد.