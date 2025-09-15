خطبهخوانی خادمان به مناسبت سالروز ورود حضرت معصومه (س) به قم + عکس
خادمان آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با برپایی آیین خطبه خوانی به استقبال سالروز ورود کریمه اهل بیت به قم رفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در آستانه سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه (س) به شهر قم، آیین خطبه خوانی خادمان، زائران و مجاوران آستان کریمه اهل بیت در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر بانوی کرامت آغاز شد.
