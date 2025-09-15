به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی با دستور رئیس دادگاه عمومی بخش خواجه، با نظارت مدیریت جهاد کشاورزی و همکاری فرمانده کلانتری خواجه، اداره راهداری و عوامل امور اراضی شهرستان، عملیات مقابله با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در شهرستان هریس انجام شد.

در این اقدام ۱۵ مورد ساخت و ساز غیرمجاز قلع‌وقمع و بیش از ۴.۵ هکتار از اراضی مستعد زراعی که به‌طور غیرقانونی تغییر کاربری یافته بودند، آزادسازی و در حد امکان به کاربری کشاورزی بازگردانده شدند.