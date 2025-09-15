پخش زنده
در اجرای طرح مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز در هریس ۴.۵ هکتار از اراضی زراعی این شهرستان آزادسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی با دستور رئیس دادگاه عمومی بخش خواجه، با نظارت مدیریت جهاد کشاورزی و همکاری فرمانده کلانتری خواجه، اداره راهداری و عوامل امور اراضی شهرستان، عملیات مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز در شهرستان هریس انجام شد.
در این اقدام ۱۵ مورد ساخت و ساز غیرمجاز قلعوقمع و بیش از ۴.۵ هکتار از اراضی مستعد زراعی که بهطور غیرقانونی تغییر کاربری یافته بودند، آزادسازی و در حد امکان به کاربری کشاورزی بازگردانده شدند.