در مراسم تجلیل از برترین‌های مسابقات قرآن و عترت مازندران در قائم شهر: ۱۵۰ هزار دانش آموز مازندرانی در مسابقات فرهنگی و هنری مدارس شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در آئین تجلیل از برترین‌های مسابقات قرآن و عترت و نماز مازندران در قائم شهر گفت: ۱۵۳۰ دانش آموز و فرهنگی مازندران برگزیده مرحله استانی مسابقات فرهنگی و هنری شدند که بیش از ۵۰ نفرآن‌ها به مرحله کشوری راه یافتند.

فریدون کلبادی نژاد تشکل‌های دانش آموزی و همیاری در فعالیت‌های آموزشی و تربیتی در مدرسه با محوریت دانش آموز را در قالب مسابقات فرهنگی، هنری و قرآنی یک ظرفیت و فرصت در شناسایی و کشف استعداد‌ها دانست که برای رشد و به کمال رسیدن دانش آموزان موثر خواهد بود.

وی با اشاره به نقش مهم مدیران، مربیان و خانواده‌ها در پیشبرد اهداف نظام تعلیم و تربیت، از دست اندرکاران برگزاری رقابت‌های فرهنگی هنری و برگزیدگان و منتخبان این مسابقات قدردانی کرد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش مازندران گفت: چهل و سومین دوره مسابقات فرهنگی وهنری دانش آموزان با مشارکت ۱۵۰ هزار دانش آموز در سال تحصیلی گذشته برگزار شد که ۱۵۳۰ نفزحائز رتبه‌های برتر استانی شدند.

محمود تنها افزود: آئین معرفی و تجلیل از منتخبان مسابقات فرهنگی و هنری علاوه بر قائم شهر در شهر‌های بابل و تنکابن نیز برگزار خواهد شد و ۵۰ نفر از دانش آموزان و شش نفر از فرهنگیان برگزیده مازندران هم به مرحله کشوری این رقابت‌ها راه یافتند.

وی برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری ویژه دانش آموزان روستایی با هدف ترویج فرهنگ بومی و محلی و جشنواره‌های حاملان قرآن، گارد پرچم و مراسم آغازین مدرسه را از برنامه‌های آتی معاونت پرورشی و فرهنگی مازندران عنوان کرد که از مهرماه امسال اجرایی خواهد شد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش مازندران وجود ۳۴ دارالقرآن در استان مازندران را یک ظرفیت برای فعالیت‌های قرآنی در استان نام برد که به عنوان مرکز ثقل فعالیت‌های سه منشور" قرآن، عترت و نماز" اشاعه دهنده فعالیت‌های قرآنی در مناطق و شهرستان‌های استان هستند.

غلامحسن یونسی رئیس اداره آموزش و پرورش قائم شهر در این مراسم با قدردانی ازحضور منتخبان استانی مسابقات قرآن و عترت ونماز درآئین تجلیل از برترین‌های این رقابت‌ها، وجود دو مرکز دارالقرآن در قائم شهر با فعالیت‌های گسترده قرآنی را از توانمندی‌های این شهرستان در ترویج فرهنگ قرآنی دانست و افزود: با همیاری خانواده‌ها شاهد استقبال دانش آموزان این شهرستان در فعالیت‌های قرآنی هستیم.

در این مراسم با اهدای لوح سپاس و هدایا؛ از دانش آموزان و فرهنگیان منتخب رشته‌های قرآن و عترت و نماز استان مازندران قدردانی شد.