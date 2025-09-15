پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی در همایش آموزشی - توجیهی روسای ادارات مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی با اشاره به اینکه حوزه سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی سه بخش مختلف دارد که به یکدیگر مربوط هستند، گفت: این حوزهها با وجود ارتباط تنگاتنگ، چالشهای مربوط به خود را نیز دارند که باید در مسیر حل مسائل آنها تلاش کنیم.
وی با اشاره به اینکه امروز مدارس غیردولتی نقش بسیار مهمی در تعلیم و تربیت کشور ایفا میکنند، اظهار کرد: ۱۵ درصد دانش آموزان در ۲۰ هزار مدرسه غیردولتی مشغول به تحصیل هستند که بخش قابل توجهی از دانش آموزان کشور است.
کاظمی ادامه داد: بر خلاف تصور، اگر درست برنامهریزی کنیم این سازمان میتواند به عدالت و ارتقای کیفیت آموزش و پرورش کمک کند.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه حساسیتهایی که در سطح جامعه نسبت به این مدارس ایجاد شده است و میتواند آسیبهای جدی وارد کند، تصریح کرد: نظارت بر مدارس غیردولتی و فعالیتهایش باید به یک ساختار قوی تبدیل شود تا از آسیبهای آن کاسته شود.
وی با تاکید بر اینکه مشارکت کلید اصلی حل مشکلات نظام تعلیم و تربیت کشور است، گفت: مشارکت نباید به مشارکت حداقلی مالی تقلیل داده شود و باید در تمامی سطوح و ابعاد گسترش یابد.
وی با اشاره به اینکه تربیت در یک حلقه مشارکتی شکل میگیرد، تصریح کرد: امروز باید تمامی برنامههای مشارکتی در سازمان طراحی و سیاست گذاری شود و بعد از اجرا توسط دیگر حوزهها، آسیبشناسی لازم صورت پذیرد.
کاظمی با تاکید بر اینکه باز مهندسی جدی در حوزه مشارکتها در نظام تعلیم و تربیت صورت پذیرد گفت: باید ساختاری مبتنی بر فناوریها و مأموریتهای جدید طراحی و بازسازی شود.
وی افزود: طراحی نقشه و مسیرهای دست یابی به هدف، مهمترین کاری است که در جهت اجرای برنامهها باید به آن پرداخت.
کاظمی با اشاره به اینکه ۷ هزار و ۷۰۰ فضا در دستور ساخت و ۲ هزار و ۴۰۰ مدرسه در حال افتتاح است، اظهار کرد: استانداردسازی تجهیزات مورد نیاز در کلاس درس و هوشمندسازی کلاسها از برنامههای جدی دستگاه آموزش و پرورش است.
کاظمی با تاکید بر اینکه کیفیت با معلم در کلاس درس رقم میخورد، گفت: برای اولین بار ۳۸۰ هزار معلم ابتدایی در سطح استانها مورد آموزشهای جدید قرار گرفتهاند.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی نسبت به برگزاری دورههای کیفیت بخشی و آموزشی اقدامات بیشتری انجام دهد، گفت: باید از ظرفیت مدارس غیردولتی برای توسعه عدالت آموزشی استفاده کنیم.
کاظمی با بیان اینکه هر جا یک مدیر خوب است آنجا کیفیت نیز بالاست، خاطرنشان کرد: مدیر مدرسه راهبر اصلی تربیت است و باید دغدغهمندترین آدمها در حوزه تعلیم و تربیت را به عنوان مدیران مدارس انتخاب کنیم.
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه امروز دغدغه رییس جمهور کیفیت است، تصریح کرد: باید ساختارها را چابک کنیم و با استفاده از فناوریهای روز نظارتمان را افزایش دهیم.
کاظمی با اشاره به اینکه مهر امسال باید مهری آرام و بیدغدغه باشد، گفت: باید تمامی تلاش خود را به کار بگیریم تا مهری آرام و بی دغدغه را برای هموطنان و مردم شریف کشور رقم بزنیم.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی در بسیاری از حوزههای علمی، آموزشی، تربیتی و فرهنگی حرکتی رو به رشد و رو به جلو داشته است، خاطرنشان کرد: توسعه مهارتهای فنی و حرفهای در دانشآموزان مدارس غیر دولتی نیز باید مورد توجه جدیتری قرار گیرد و هر دانش آموز یک مهارت را فرا گیرد.