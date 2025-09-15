به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد هرمزگان گفت: ارزش بسته‌های توزیع شده بیش از دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان است.

اسلام خواجه‌یی افزود: هر بسته تحصیلی شامل کیف، دفتر، خودکار، مداد و مدادرنگی است که با هدف حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم و کاهش فشار اقتصادی خانواده‌های کم‌درآمد تهیه شده است.

وی گفت: کانون‌های مساجد استان با شناسایی دقیق دانش‌آموزان نیازمند براساس معیار‌هایی مانند درآمد پایین خانواده و سکونت در مناطق محروم، فهرست دریافت‌کنندگان را تهیه کرده‌اند.

مدیرکل ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد هرمزگان افزود: بیش از هزار کانون فرهنگی هنری در مساجد هرمزگان فعال است و توزیع این بسته‌ها از بندرعباس تا بشاگرد و جاسک، گامی برای تحقق عدالت آموزشی است.