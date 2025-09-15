پخش زنده
معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان که برای شرکت در نشست اجلاس فوقالعاده سران عربی ـ اسلامی به دوحه سفر کرده است طی اظهاراتی رژیم صهیونیستی را تهدیدی مداوم برای صلح جهانی توصیف کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، به نقل از سایت خبری داون نیوز، اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان با محکوم کردن حملات اخیر اسرائیل به قطر، این اقدام را «غیرقانونی، تحریکآمیز و نقض آشکار منشور ملل متحد» دانست و هشدار داد که چنین تجاوزاتی ثبات منطقه و نظم بینالملل را به خطر میاندازد.
وی با یادآوری نشست اخیر وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده درباره فلسطین گفت: تکرار این حملات نشان میدهد اسرائیل بهطور مداوم صلح و امنیت جهانی را تهدید میکند.
وزیر خارجه پاکستان حمایت کامل کشورش از حاکمیت و تمامیت ارضی قطر را اعلام کرد و افزود: حمله به کشوری که نقش میانجی در برقراری آتشبس در فلسطین ایفا کرده، نه تنها تعرض به یک دولت مستقل، بلکه ضربهای به دیپلماسی بینالمللی است.
وی همچنین خبر داد: پاکستان همراه با الجزایر و سومالی خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت شده و در شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز بحث فوری درباره حمله اسرائیل به دوحه را مطرح کرده است.
اسحاق دار تشکیل کارگروه عربی ـ اسلامی علیه سیاستهای توسعهطلبانه اسرائیل، تعلیق عضویت این رژیم در سازمان ملل، اعمال اقدامات تنبیهی از سوی کشورهای عضو، دسترسی فوری به کمکهای انسانی در غزه و آغاز روند زمانبندیشده برای تاسیس کشور مستقل فلسطینی را از اقدامات فوری برشمرد.
وی در پایان بر پایبندی پاکستان به حمایت از مردم فلسطین و همکاری نزدیک با سازمان همکاری اسلامی و کشورهای عربی برای تحقق عدالت و صلح پایدار تاکید کرد.