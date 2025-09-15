فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: حس تعامل و همکاری تمامی ادیان و مذاهب توام با تلاش و همدلی برای ارتقاء امنیت اجتماعی در استان بسیار ستودنی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرمانده انتظامی آذربایجان غربی در نشست صمیمی با نماینده مسیحیان آشوری در مجلس شورای اسلامی و رئیس انجمن آشوریان استان گفت: برادری، همدلی و اخوت، محبت و حمایت کردن از دیگران، از اصول مشترک همه ادیان الهی است و این مایه عزت و شرف ما است که تحت ولایت حضرت آیت الله خامنه‌ای (دامت برکاته) هستیم.

سردار دکتر رحیم جهانبخش افزود: حس تعامل و همکاری تمامی ادیان و مذاهب توام با تلاش و همدلی برای ارتقاء امنیت اجتماعی در سطح استان آذربایجان غربی بسیار ستودنی است.

در ادامه این دیدار "شارلی انویه" نماینده مسیحیان آشوری در مجلس شورای اسلامی، "زایا الله وردی" رئیس انجمن آشوریان استان و "ادوین دانیل" بازرس انجمن آشوریان استان؛ از پیگیری‌ها و تلاش‌های شبانه روزی پلیس استان در برقراری نظم و امنیت اجتماعی تقدیر کردند.