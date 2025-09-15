کاهش ۲۳ درصدی تصادفات فوتی در کهگیلویه و بویراحمد
رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد از کاهش آمار فوتیهای حوادث رانندگی از ۱۱۳ نفر سال گذشته به ۸۷ نفر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ حسین دانایار از افزایش ۱۰ درصدی تردد در جادههای این استان تا تاریخ بیستم شهریورماه خبر داد و گفت: در همین بازه زمانی، شاهد کاهش ۲۳ درصدی تلفات ناشی از تصادفات نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودهایم.
رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد جانباختگان سوانح رانندگی در جادههای استان ۸۷ نفر بوده که این عدد در سال گذشته ۱۱۳ نفر ثبت شده بود.
وقوع ۶۰ درصدی تصادقات در نقاط حادثه خیز استان
سرهنگ دانایی با اشاره به وقوع ۶۰ درصدی تصادفات در نقاط حادثهخیز، محورهای یاسوج-اصفهان، کمربندی یاسوج و محور بابامیدان را از جمله کانونهای حادثهخیز استان برشمرد و خواستار توجه جدی دستگاههای راه و شهرسازی و راهداری برای رفع نواقص این محورها شد.
وی «تخطی از سرعت مطمئنه» با سهم ۵۲ درصدی را به عنوان عامل اصلی تصادفات عنوان کرد و پس از آن «عدم توجه به جلو» با ۱۷ درصد و «انحراف به چپ» با ۱۶ درصد به عنوان دیگر علل عمده بروز سوانح رانندگی در استان نام برد.
رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد با تفکیک آمار تصادفات بر اساس نوع وسیله نقلیه گفت: خودروهای سواری شخصی با ۸۵ درصد، موتورسیکلتها با ۷ درصد و خودروهای وانت با ۴ درصد، بیشترین سهم را در تصادفات داشتهاند.
به گفته وی، از نظر زمانی نیز بیشترین تعداد تصادفات در ساعات ۱۶ تا ۲۰ و ۱۲ تا ۱۶ هر کدام با سهم ۲۳ درصدی و سپس ساعات ۸ تا ۱۲ با سهم ۱۶ درصدی رخ داده است.