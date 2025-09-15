به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بخش خبری رادیو، با محوریت موضوعات جوان‌پسند و ورزشی، از استودیو خبر اصفهان به مدت ۲۵ دقیقه روی آنتن رادیو جوان رفت. این برنامه رویکردی تازه در ارائه خبر‌های مرتبط با جامعه جوانان کشور دارد.

در این بخش خبری، حضور فاطمه قبادی از هنرستان بانو امین ناحیه چهار اصفهان یکی از نخبگان اصفهانی، حال‌وهوایی متفاوت به خبر‌ها بخشید؛ نمونه‌ای روشن از موفقیت‌های نسل جوان که می‌تواند الگویی الهام‌بخش برای همسالان خود باشد.

عوامل این بخش خبری از تهران، آقای قاسم‌زاده به عنوان سردبیر حضور داشتند و در اصفهان نیز خانم‌ها مرضیه نادری و فریبا صادق‌پور تهیه و تنظیم خبر را بر عهده داشتند. همچنین اجرای برنامه توسط عاطفه بختیار و ماجد گودرزی به‌عنوان گویندگان اصلی انجام شد.

در راستای رویداد ملی "ایران جان اصفهان ایران"رادیو جوان با چنین رویکردی، تلاش دارد صدای نسل تازه‌ای از جوانان را به گوش برساند؛ نسلی که هم در عرصه علم و هم در میدان ورزش و فرهنگ، افتخارآفرین است.