به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی در حاشیه بازدید از طرح‌های کمیته امداد شهرستان جغتای با قدردانی از مشارکت بی‌نظیر مردم استان در طرح‌های حمایتی گفت: در این استان روزانه، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به حساب مددجویان این نهاد واریز می‌شود.

رضا سلم‌آبادی با بیان اینکه مردم نیکوکار خراسان رضوی سهم ویژه‌ای در موفقیت طرح‌هایی مانند اکرام داشته‌اند، اظهار کرد: خدمات کمی و کیفی ارائه شده در این استان، منجر به کسب رتبه اول کشور شده است و این خدمات و کمک‌ها علاوه بر بهبود وضعیت معیشت مردم، به ایجاد امنیت اجتماعی در کشور نیز کمک موثری می‌کند.

او همچنین با تاکید بر رویکرد هوشمندسازی و استفاده از سامانه‌ها برای شناسایی نیازمندان واقعی گفت: با کمک سامانه‌هایی که وزارت ارتباطات در اختیار ما قرار داده است، توانسته‌ایم مراجعات حضوری را کاهش دهیم و اطلاعات افراد نیازمند را به‌طور دقیق بررسی کنیم تا کمک‌ها به دست نیازمندان واقعی برسد.

وی در ادامه به پیشرفت‌های کمیته امداد در حوزه‌های مختلف اشاره و بیان کرد: شهرستان جغتای در زمینه تسهیلات اشتغال عملکردی بسیار خوب داشته و تسهیلات اعطا شده در این شهرستان چهار درصد از میانگین استانی بیشتر است.

سلام آبادی افزود: در طرح نهضت ملی مسکن نیز شهرستان جغتای رتبه برتر استان را کسب کرده و کمیته امداد نیز با اختصاص تسهیلات در این طرح مشارکت فعال داشته است.