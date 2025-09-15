به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هشت صبح امروز با میانگین ۱۰۴ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه خیابان‌های زینبیه و ۲۵ آبان با عدد ۹۴، پارک زمزم ۹۱، بزرگراه خرازی ۸۰، خیابان فرشادی ۸۵ و کردآباد با عدد ۹۸ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان ایستگاه پایش هوا در خیابان رودکی با عدد ۱۴۳، دانشگاه صنعتی و خیابان فیض ۱۰۵، رهنان ۱۲۷، سپاهان‌شهر و بولوار کاوه ۱۰۶، خیابان میرزا طاهر ۱۱۳ و ولدان ۱۰۳ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص هوای شهر خمینی شهر با میانگین ۱۵۱ و قهجاورستان با میانگین ۱۶۶ در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.