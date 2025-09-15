پخش زنده
امروز: -
در پی بروز آتشسوزی در ساختمان ۱۰ طبقه ای در میاندوآب ۵ تن مصدوم و راهی مراکز درمانی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری میاندوآب از آتش سوزی در یک ساختمان ۱۰ طبقه در این شهر خبر داد و گفت: در این حادثه ۱۸ نفر از ساکنان تخلیه و پنج نفر مصدوم بر اثر دود گرفتگی به بیمارستان منتقل شدند.
سامان محمدی اظهار کرد: این حادثه آتشسوزی در ساعت ۰۰:۳۶ بامداد امروز واقع در خیابان ۲۴ متری امام حسین رخ داد.
وی اضافه کرد: این آتشسوزی از طبقه دوم آغاز و به دلیل ناایمن بودن سازه با سرعت به واحدهای مجاور سرایت کرد.
وی با بیان اینکه بلافاصله ۱۰ نفر از نیروهای آتشنشانی به همراه ۴ دستگاه خودروی اطفای حریق و نجات به محل اعزام شدند، گفت: در این حادثه ۱۸ نفر از ساکنان تخلیه شدند که متأسفانه ۵ نفر بر اثر دودگرفتگی مصدوم و توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.
وی با اشاره به اینکه همچنین ۳ واحد از این ساختمان دچار خسارت جدی شد، افزود: با تلاش نیروهای آتشنشانی، از گسترش آتش به سایر طبقات جلوگیری شد.
محمدی گفت: علت حادثه هماکنون توسط کارشناسان در دست بررسی است.