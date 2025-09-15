به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: این استان با تولید سالانه بیش از دوهزار و ۴۰۰ دستگاه تریلر و سهم ۱۳.۶ درصدی از نظر تعداد تولید، رتبه نخست تریلرسازی کشور و از نظر ظرفیت تأمین رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

سخاوت خیرخواه افزود: علاوه بر ۱۵ واحد فعال فعلی، تاکنون ۴۴ جواز جدید در صنعت تریلرسازی صادر شده که پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از آنها، ظرفیت تولید استان به سالانه ۱۴ هزار دستگاه برسد.

خیرخواه اظهارکرد: این امر می‌تواند سهم آذربایجان‌غربی را در تأمین نیاز کشور به ۳۴ درصد افزایش دهد و اشتغال بیش از ۹ هزار نفر را فراهم کند.

وی، از افتتاح یک مجموعه بزرگ تریلر سازی در سفر آتی ریاست‌جمهوری به استان خبر داد و گفت: اقدامات دیگری نیز برای جذب سرمایه‌گذاران در بخش‌های مکمل زنجیره تریلرسازی از جمله تولید کشنده‌ها، تایر خودرو‌های سنگین، رینگ و قطعات خودرو به روش فورج در حال انجام است.

خیرخواه، با اشاره به موقعیت جغرافیایی مناسب جاده شهید کلانتری از دریاچه تا ارومیه، گفت: این مسیر بهترین محور برای توسعه صنایع بزرگ است و می‌تواند به کانون صنعتی آذربایجان‌غربی تبدیل شود.

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی اضافه کرد: این استان با پیشتازی درتریلرسازی، تکمیل زنجیره ارزش این صنعت را در اولویت قرار داده است و طرح‌های سرمایه‌گذاری در این زمینه به‌ویژه در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان «اینوا» ارائه شده است.