به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بر اساس اعلام این سازمان، مهلت انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ امشب پایان می‌یابد و تمدید نمی‌شود.

نتیجه علمی متقاضیان به صورت کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ از شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴ بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار گرفته است و متقاضیان می‌توانند با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی sanjesh.org کارنامه خود را مشاهه و برای انتخاب رشته اقدام کنند.

متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری که مایل به انتخاب کدرشته‌محل‌های پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی هستند، باید کدرشته‌محل‌های انتخابی خود را فقط در یک فرم و حداکثر تا ۱۵۰ رشته محل، وارد کنند.

مطالعه دقیق ویژه‌نامه و استفاده از سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی که در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش فعال شده است، می‌تواند به انتخاب رشته داوطلبان کمک کند. همچنین دفترچه انتخاب رشته‌های با آزمون و بدون آزمون و رشته محل‌های جدید و اصلاحات دفترچه‌ها در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.