پس از ۱۳ روز گرد و غبار و آلودگی
هوای سالم در ریههای مشهد/ ۲۴ شهریور
با فرونشست گردوغبار، شاخص کیفیت هوای مشهد امروز، دوشنبه، پس از ۱۳ روز پیاپی آلودگی، در شرایط «سالم» قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: اگر چه میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۵۵ نشانگر هوای «بسیار ناسالم» است، اما شاخص هوای این کلانشهر در یک تا دو ساعت گذشته با عدد ۸۷ گویای سالم بودن هوا است.
سعید محمودی با بیان اینکه طبق پیشبینی اداره کل هواشناسی کاهش حجم گردوغبار در هوای مشهد طی امروز تداوم دارد، افزود: کیفیت هوا در هشت منطقه «ناسالم» و در ۱۵ منطقه دارای ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شرایط «سالم» قرار دارد.
او به شهروندان توصیه کرد، در روزهای دارای هوای «سالم» پیادهروی را با هدف حفظ سلامت خود، از یاد نبرند و در روزهای دارای هوای «ناسالم» از تردد در سطح شهر و مناطق آلوده دوری کنند.
محمودی همچنین از شهروندان خواست تا با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری، نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این شهر ایفا کنند.
قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ای. کیو. آی به معنی وضعیت «پاک» و بین ۵۱ تا ۱۰۰ای. کیو. آی نشانگر وضعیت «سالم» است.
همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ای. کیو. آی به معنای «آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان» و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ای. کیو. آی به معنای «آلودگی هوا برای همه سنین» محسوب میشود.
قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت «اضطراری» و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت «بحرانی» آلودگی هواست.