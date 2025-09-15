استان چهارمحال و بختیاری رتبه اول تامین کود‌های یارانه‌ای در کشور را دارد.

چهارمحال و بختیاری رتبه اول تامین کود‌های یارانه‌ای کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: میزان تامین کود اوره تا کنون ۱۱ هزارو ۲۶۰ تن بوده که معادل ۵۲ درصد سهمیه سال است و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشته است.

حسین بهرامی افزود: متوسط تامین این کود در کشور ۴۱ درصد است.

مهدوی افزود: میزان تامین کود‌های فسفاته از نوع سوپر فسفات تریپل تا کنون هزارو ۴۶۹ تن بوده که معادل ۳۰ درصد سهمیه سال است و متوسط میزان تامین این کود در کشور ۲۷ درصد است.

به گفته وی: در خصوص کود‌های پتاسه، میزان تامین شده تا کنون هزارو ۸۹۷ تن بوده که معادل ۷۸ درصد سهمیه سال است و نسبت به مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش داشته است.