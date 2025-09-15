پخش زنده
مدیرکل امور مالیاتی استان در گفتگوی ویژه خبری گفت: امسال ده طرح نیمه تمام استانی، نشان دار شده تا مودیان، محل پرداخت مالیات خود را تکمیل این طرحها قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، یوسف یعقوبی نژاد گفت: تکمیل محور بجنورد به جنگل گلستان، مهم ترینِ این طرح هاست.
وی در ادامه گفت: ۳۴۶ میلیارد تومان عوارض مالیات ارزش افزوده به حساب دهیاریها و شهرداریهای استان در پنج ماه نخست امسال واریز شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱۷ درصد افزایش دارد.
یعقوبینژاد افزود: سال گذشته در همین مدت ۱۵۹ میلیارد تومان از این منابع به حساب دهیاریها و شهرداریها واریز شده بود.
به گفته وی ۲۰۴ میلیارد تومان از این منابع به حساب شهرداریها، ۱۳۶ میلیارد تومان به حساب دهیاریها، دو میلیارد تومان به حساب روستاهای فاقد دهیاری و ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان حساب مناطق عشایری استان واریز شده است.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی افزود: این منابع بر اساس سرانه جمعیت در مناطق مختلف توزیع میشود.
وی ادامه داد: کل درآمد مالیاتی استان در پنج ماه نخست امسال هزار و ۲۶۸ میلیارد تومان بوده که درمقایسه با مدت مشابه پارسال پنج درصد رشد دارد.
یعقوبی نژاد گفت: از این میزان؛ ۸۵۵ میلیارد تومان مربوط به مالیات مستقیم و چهار ۴۱۳ میلیارد تومان مربوط به مالیات ارزش افزوده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان همچنین گفت: فرار مالیاتی هم توسط بازرسان ما و هم سامانه مردمی «سوت زنی»، رصد و برخورد میشود.
یعقوبی نژاد از دیگر نکات مهم، را وصول ۶۲ میلیارد تومان درآمد مالیات سلامت و کسر مالیات مرتبط با ورزش از ارزش افزوده دانست و گفت: مالیات بر خودروهای لوکس نیز ۳.۵ میلیارد تومان وصول شده که بیانگر توجه به عدالت مالیاتی است.
وی ادامه داد: برای حمایت از تولید و صادرات، از ابتدای سال تاکنون ۷۲ میلیارد تومان به عنوان استرداد مالیات به حساب صادرکنندگان واریز شده است.
به گفته یعقوبی نژاد همچنین، شرکتهای بزرگ نظیر آلومینا و پتروشیمی، سهمی حدود ۴۰ درصدی از کل وصولیها را به خود اختصاص دادهاند که نقش مهمی در تأمین درآمدهای مالیاتی ایفا میکنند.