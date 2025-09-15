پخش زنده
معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارشاد در جلسه شورای حمایت از مؤسسات، آثار و فعالیتهای قرآنی خواستار تدوین آییننامهای منسجم برای حمایت از آثار منتخب قرآنی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی و اطلاعرسانی مرکز عالی قرآن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نخستین نشست شورای حمایت از مؤسسات، آثار و فعالیتهای قرآنی حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضا اربابسلیمانی، معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر تدوین آیین نامهای منسجم و مستحکم جهت حمایت از آثار منتخب قرآنی تاکید کرد.
در این نشست، حجت الاسلام والمسلمین ارباب سلیمانی گفت: شایسته است طرحها و محصولات مؤسسات دارای مجوز، معرفی و حمایت شوند، البته اولویت حمایت با مؤسسات دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
وی افزود: در برنامهریزیها و نشستهای شورای حمایت، باید کار به طور اساسی و اصولی دنبال شود تا حمایتها به شکل هدفمند و مؤثر انجام شود.
*همسویی با سیاستهای کلان وزارت فرهنگ
رئیس مرکز عالی قرآن همچنین بر ضرورت هماهنگی برنامهها و رویکرد شورا با سیاستهای کلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین ارباب سلیمانی ادامه داد: دستورالعملها باید برای ادارات کل استانها نیز قابل قبول و اجرا باشد.
*تشکیل دبیرخانه کارگروه تخصصی و شورای بالادستی
وی در ادامه پیشنهاد تشکیل کارگروه تخصصی در ادارات کل مرکز عالی قرآن و عترت برای بررسی طرحها و نحوه حمایت از محصولات را، مطرح کرد.
معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین، از تشکیل دبیرخانه و شورای بالادستی پنج نفره خبر داد که وظیفه بررسی و تأیید نهایی تصمیمات تخصصی کارگروهها را برعهده خواهد داشت.
حجت الاسلام والمسلمین ارباب سلیمانی گفت: این شورا فرصتی برای برنامهریزی جامعتر در حمایت از آثار فرهنگی، هنری و رسانهای قرآن و عترت فراهم میکند.
در پایان این نشست، هر یک از اعضای جلسه نظرات و پیشنهادات خود را برای ارتقای فرایند حمایت از مؤسسات و آثار فاخر قرآنی ارائه دادند.