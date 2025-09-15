پخش زنده
مجموعه «رویای ریحانه»، مجموعه »چراغ گاز»، برنامه «آبروی کوچهها» و فیلم «سنت اکس»، خبرهای امروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پخش مجموعه تلویزیونی «رویای ریحانه»، بهزودی از شبکه دو آغاز میشود.
این مجموعه ۲۶ قسمتی داستان زایشگاهی است که کارکنانش تلاش میکنند مانع تعطیلی آن شوند.
شبکه افق «چراغ گاز»، را هر شب ساعت ۱۹:۳۰ پخش میکند. این مجموعه درباره ماجرای رسوایی واترگیت است که منجر به استعفای ریچارد نیکسون، رئیسجمهور وقت آمریکا شد.
شبکه تهران پخش فصل جدید «آبروی کوچهها»، را به زودی آغاز میکند.
سبک زندگی شهدا در گفتوگو با خانوادههای آنها موضوع این برنامه است که در ۳۰ قسمت ۳۵ دقیقهای تولید شده است.
«سنت اکس»، پنجشنبه ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه از شبکه چهار پخش و روز بعد ساعت ۹ بازپخش میشود.
این فیلم داستان ناپدید شدن یک خلبان پست هوایی و تلاش نزدیکترین دوستش برای یافتن اوست.