مدیر مدیکال شرکت دانشبنیان زیستدارو دانش گفت: حمایت از طریق اعتبار مالیاتی بخش مهمی از هزینههای سنگین مطالعات بالینی را پوشش داده و مسیر تولید داروهای بیوسیمیلار در کشور را هموار کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زهرا رضا قلی، مدیر مدیکال شرکت دانشبنیان زیستدارو دانش، با اشاره به نقش اعتبار مالیاتی در پیشبرد مطالعات بالینی گفت: این حمایت مالی توانسته است بخش قابل توجهی از هزینههای سنگین مطالعات بالینی را پوشش دهد و راه را برای تولید داروهای بیوسیمیلار (مشابه داروهای بیولوژیک) در کشور هموار سازد.
مدیر مدیکال شرکت زیستدارو دانش، درباره طرح مطالعه بالینی فاز سه داروی «ستوکسیمب بیوسیمیلار» توضیح داد: این پروژه که با نظارت دقیق سازمان غذا و دارو در حال انجام است، به مقایسهی اثربخشی و ایمنی داروی تولیدی این شرکت با داروی مرجع (اربیتاکس) میپردازد. در صورت موفقیت، این دارو میتواند نیاز داخلی کشور به داروهای پرهزینه درمان سرطان را تا حد زیادی برطرف کند.
وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۳۰ درصد پیشرفت در این طرح حاصل شده است، تاکید کرد: مطالعات بالینی، بهخصوص در زمینه پادتنهای ضدسرطان، نیازمند سرمایهگذاری و زمان بسیار زیادی هستند. هزینههای تأمین داروی اصلی، ارائه رایگان خدمات درمانی در طول دوره مطالعه، و همچنین محدودیت در یافتن بیماران مناسب برای شرکت در این تحقیقات، فشارهای مالی و اجرایی فراوانی را بر دوش شرکتهای دارویی وارد میکند. در چنین شرایطی، اعتبار مالیاتی به یک حامی بیبدیل برای ادامه این مسیر تبدیل شده است.
رضا قلی توضیح داد: این طرح اعتبار مالیاتی، به جای پرداخت مالیات، به شرکت اجازه داده است تا این بودجه را صرف تحقیق و توسعه کند. این اتفاق منجر به ارتقای دانش علمی تیم، افزایش فروش و بهبود وضعیت مالی شرکت شده است. او خاطرنشان کرد: در شرایط اقتصادی فعلی، چنین حمایتهایی برای شرکتهای دارویی ارزشی فراوان دارد.
مدیر مدیکال شرکت زیستدارو دانش درباره چالشهای دریافت این اعتبار نیز گفت: از جمله این چالشها فرمهای متعدد، سامانههای ناکارآمد و نیاز به انجام دوباره برخی مراحل که زمان زیادی را از شرکتها میگیرد. در صورت تسهیل این روند، شاهد اجرای پروژههای تحقیقاتی بیشتری خواهیم بود. این فعال فناور دانش توضیح داد: داروی ستوکسیمب که در حال حاضر کاملاً از طریق واردات داروی اربیتاکس تأمین میشود، با چالشهای کمبود و ناپایداری در واردات روبروست که گاهی دسترسی بیماران را دشوار میسازد. اما با تکمیل پروژه تولید داخلی این دارو، میتوانیم بخشی از نیاز کشور را مرتفع کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای افزایش اثربخشی اعتبار مالیاتی، پیشنهاد میکنیم بخشی از منابع مالی آن به جای تخصیص صرفا در پایان سال مالی، در ابتدای هر پروژه و بر اساس پیشرفت کار در طول مسیر در اختیار شرکتها قرار گیرد. این امر نه تنها تحقیقات را تسریع میبخشد، بلکه دسترسی بیماران به داروهای حیاتی را نیز سرعت میبخشد.