به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سردار کاظم میرکاظمی‌زاده گفت: این برنامه‌ها با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری در بین مردم شهرستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: برخی از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی‌شده شامل تولید محتوا در حوزه یاد و یاران، برگزاری اردو‌های محرومیت‌زدایی، اهدای جهیزیه به نوعروسان نیازمند، کمک‌های تحصیلی به دانش‌آموزان و دانشجویان، برگزاری بازی‌های بومی محلی، یادواره‌های شهدا و برگزاری میدان تیر است.

فرمانده سپاه شهرستان سلماس همچنین از ویزیت‌های رایگان پزشکی به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های این هفته یاد کرد و اظهار داشت: تمام تلاش ما این است که در کنار گرامیداشت یاد شهدا، به مسائل اجتماعی و رفاهی مردم شهرستان نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

علی علایی فرماندار سلماس نیز بر اهمیت ویژه هفته دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: این هفته فرصتی برای بازخوانی رشادت‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان دفاع مقدس است. برنامه‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که نسل‌های جدید با ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس آشنا شوند.

برنامه‌های هفته دفاع مقدس در سلماس با همکاری نهاد‌های مختلف دولتی و مردمی در سراسر شهرستان برگزار خواهد شد.

شهرستان سلماس ۷۳۱شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.