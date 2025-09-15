به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی گفت: سد‌های استان در حال حاضر ۴۸۹ میلیون مترمکعب آب دارند که در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال ۳۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

مجید رستگاری افزود: بر اساس پایش ۲۲ شهریور امسال، حجم آب در مخازن سد‌های استان ۴۸۹ میلیون متر مکعب است که این حجم آب در مدت مشابه سال گذشته ۷۷۲ میلیون مترمکعب بود.

رستگاری، با اشاره به سد‌های پر آب استان گفت: درحال حاضر سد سردشت با ۱۸۸ میلیون مترمکعب، پر آب‌ترین سد، کانی سیب با ۱۳۷ میلیون مترمکعب و سد بوکان با ۹۹ میلیون مترمکعب آب به ترتیب دومین و سومین سد پر آب استان هستند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی اضافه کرد: سد شهرچای ارومیه نیز ۷۹ میلیون مترمکعب آب دارد که در مدت مشابه سال گذشته ۱۲۷ میلیون مترمکعب آب داشت.