یک واحد نانوایی به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، در ابرکوه مهر وموم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد و بنابر اعلام روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ابرکوه، در راستای نظارت بر نانوایی‌ها سطح شهر صبح امروز معماریان معاون برنامه‌ریزی فرماندار، هوشمند مدیر جهادکشاورزی و... از تعدادی از نانوایی‌ها بازدید کردند.

بررسی کیفیت پخت نان، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، رعایت ساعات کار و. از جمله مواردی بود که در دستور کار این بازدید قرارداشت.

در پایان یک واحد نانوایی در شهرستان به دلیل کیفیت پایین نان و عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مهر و موم شد.