براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، آلودگی هوای هویزه در وضعیت قهوهای و خطرناک و ۱۱ شهر دیگر در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا، امروز دوشنبه ۲۴ شهریور در هویزه روی عدد ۵۰۰ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قهوهای و خطرناک هوا در این شهرستان است.
در این مدت، اهواز با ۲۰۲ AQI در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم و شهرهای دشت آزادگان ۱۷۵، ماهشهر ۱۵۷، خرمشهر ۱۵۴ و امیدیه ۱۵۱ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه قرار گرفتند.
براساس دادههای این سامانه، شوش با ۱۳۶، هندیجان ۱۳۰، بهبهان و رامهرمز ۱۱۶، آبادان ۱۱۱ و اندیمشک ۱۰۷ AQI، نشان دهنده وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
گفتنی است؛ شهرهای آغاجاری، اندیکا، ایذه، باغملک، دزفول، شادگان، گتوند، لالی، ملاثانی، هفتکل در وضعیت قابل قبول قرار گرفتند و دهدز تنها شهر با هوای پاک در استان خوزستان است.
افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیتها را کاهش دهند.
براساس طبقهبندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.
استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.