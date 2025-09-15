به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، محمد حسن کیانی‌فر با اشاره به رشد قابل توجه کشت زعفران در استان افزود: سطح زیر کشت زعفران در لرستان هم‌اکنون به بیش از ۹۰۰ هکتار رسیده است.

وی با بیان اینکه سالانه حدود ۴ تن زعفران در استان تولید می‌شود، افزود: میانگین برداشت زعفران در لرستان ۳ کیلوگرم در هکتار است.

کیانی‌فر تعداد بهره‌برداران این بخش را حدود ۱۰۰۰ نفر عنوان کرد و ادامه داد: میزان میانگین درآمد زعفران کاران استان در هر هکتار بیش از ۵۰۰ میلیون تومان است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد: شهرستان کوهدشت بیشترین سطح زیر کشت زعفران در استان را دارد، اما توسعه کشت این محصول در تمامی شهرستان‌های لرستان در حال انجام است.

کیانی فر با اشاره به شرایط آب و هوایی و ارتفاعی استان لرستان، تصریح کرد: کمیت و کیفیت زعفران تولیدی در لرستان به دلیل این شرایط خاص، در سطح بالایی قرار دارد.

وی تأکید کرد: کیفیت بالای زعفران‌های تولیدی در استان لرستان به‌گونه‌ای است که به‌راحتی قابل رقابت با تولیدات سایر استان‌ها است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه کمتر از ۱۰ درصد زعفران تولیدی در استان لرستان مصرف داخلی دارد، خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰ درصد زعفران تولیدی لرستان از طریق واسطه‌ها به خارج از استان ارسال شده و به همراه تولیدات سایر استان‌ها به خارج از کشور صادر می‌شود.