به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مهدی بخشی افزود:دراین جشنواره علاوه بر استان اردبیل وشهرستان مشگین شهر از استان‌های قزوین، همدان، کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان

مختلف حضور خواهند داشت و در۳۰ غرفه‌های مختلف محصولات خودرا به نمایش خواهند گذاشت.

وی گفت:این جشنواره باهدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری، کشاورزی، فرهنگی وتاریخی مشگین شهر وایجاد شورو نشاط اجتماعی برگزار می‌شود

فرماندار مشگین شهر افزود:در این جشنواره سعی شده است: فراخوان به تمام استان‌های انگورخیز ه به نحوی در آنها انگور کشت می‌شود ارسال شود تا ضمن شرکت در جشنواره تنوع ارقام مختلف انگور در معرض عموم قرار گیرد و از بین آنها به تولید کنندگان برتر بر اساس کیفیت و کمیت انگور‌های تولیدی امتیاز داده شده و جوایزی تقدیم می‌شود.

بخشی گفت:سطح زیر کشت انگور درشهرستان مشگین شهر حدود ۲۲۰۰ هکتار میزان تولید انگور در سطح شهرستان حدود ۲۸۰۰۰ تن است