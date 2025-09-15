پخش زنده
امروز: -
فرماندار مشگین شهر گفت:سومین جشنواره ملی انگور ۲۸ شهریور ماه در فخرآباد مشگین شهر برگزار می شود وتمهیدات لازم برای برگزاری این جشنواره انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مهدی بخشی افزود:دراین جشنواره علاوه بر استان اردبیل وشهرستان مشگین شهر از استانهای قزوین، همدان، کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان
مختلف حضور خواهند داشت و در۳۰ غرفههای مختلف محصولات خودرا به نمایش خواهند گذاشت.
وی گفت:این جشنواره باهدف معرفی ظرفیتهای گردشگری، کشاورزی، فرهنگی وتاریخی مشگین شهر وایجاد شورو نشاط اجتماعی برگزار میشود
فرماندار مشگین شهر افزود:در این جشنواره سعی شده است: فراخوان به تمام استانهای انگورخیز ه به نحوی در آنها انگور کشت میشود ارسال شود تا ضمن شرکت در جشنواره تنوع ارقام مختلف انگور در معرض عموم قرار گیرد و از بین آنها به تولید کنندگان برتر بر اساس کیفیت و کمیت انگورهای تولیدی امتیاز داده شده و جوایزی تقدیم میشود.
بخشی گفت:سطح زیر کشت انگور درشهرستان مشگین شهر حدود ۲۲۰۰ هکتار میزان تولید انگور در سطح شهرستان حدود ۲۸۰۰۰ تن است