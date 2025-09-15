پخش زنده
شهداد مرتجی سرمربی و فواد فرهادی دروازهبان تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان به ترتیب به عنوان بهترین سرمربی و دروازهبان سی و هفتمین دوره لیگ برتر انتخاب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛مراسم انتخاب برترینهای سی و هفتمین دوره لیگ برتر هندبال همزمان با قرعهکشی سی و هشتمین دوره لیگ برتر عصر امروز در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.
پس از رایگیری از سرمربیان لیگ برتر، کارشناسان و نظرسنجی از علاقهمندان هندبال برترینهای سی و هفتمین دوره لیگ برتر معرفی شدند.
بر این اساس شهداد مرتجی سرمربی تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان که با این تیم مقام قهرمانی فصل گذشته را کسب کرد به عنوان برترین سرمربی ایران انتخاب شد.
سرمربی سپاهان پیش از این با هدایت تیم منیزیم فردوس خراسان نیز جام قهرمانی لیگ برتر را بالای سر برده بود.
همچنین فواد فرهادی، دروازهبان تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان که فصل گذشته در ترکیب تیم نیروی زمینی کازرون حضور داشت و با این تیم فاتح جام حذفی کشور شد، به عنوان برترین دروازهبان لیگ سی و هفتم انتخاب شد.